Китайские Haval массово ломаются и запирают россиян на морозе

Shot: владельцы Haval жалуются на блокировку дверей и поломки на морозе

Китайские внедорожники Haval начали массово ломаться и блокировать владельцев в сильные морозы. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

C проблемой столкнулись водители моделей H9 и F7x. После ночной стоянки на холоде двери автомобилей не открываются, а если сесть в салон все же удается, то выйти обратно уже нельзя — механизмы блокируются. Также ломаются внешние ручки, а двигатель отказывается заводиться.

Водители отмечают, что трудности начинаются уже при температуре -10 градусов.

Еще одна зимняя проблема — отключающийся из-за холодов дисплей. Монитор замерзает, после включения моргает и гаснет, сенсор перестает реагировать на прикосновения. Замена такого экрана обойдется в 50–80 тысяч рублей.

Автовладельцы активно обсуждают ситуацию в соцсетях и тематических форумах. Многие жалуются, что официальные дилеры списывают поломки на «особенности эксплуатации в холодном климате».

