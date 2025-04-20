Импорт авто из Южной Кореи в Россию достиг рекордных показателей

РИА «Новости»: импорт южнокорейских машин в Россию в марте вырос в 1,6 раза

Число импортируемых в Россию южнокорейских автомобилей в марте 2025 года увеличилось в 1,6 раза. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным статслужбы Южной Кореи, страна в марте поставила в Россию автомобили на сумму 72,2 миллиона долларов. Этот показатель стал максимумом с февраля прошлого года. Всего объем южнокорейского импорта за год увеличился в 1,6 раза, а за месяц — в 1,3 раза.

Чаще всего россияне покупали легковые автомобили с двигателем объемом от 1,5 до 3 литров, выручка за их импорт составила 50,1 миллиона долларов. Популярность также получили машины с дизельным двигателем 1,5-2,5 литра.

Ранее появилась информация о возможном возвращении концерна Kia и других брендов в Россию.

Бывший президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев призвал автомобилистов не ждать снижения цен на машины. Он объяснил, что авто дорожают из-за роста инфляции, увеличения производственных расходов и колебаний курса рубля.