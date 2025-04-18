Эксперт Мосеев посоветовал не ждать снижения цен после возвращения иностранных автобрендов

Возвращение иностранных автопроизводителей на российский рынок не гарантирует снижения цен на автомобили. Современные реалии рынка исключают возможность возврата уровня цен 2022 года. Об этом заявил бывший президент ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Олег Мосеев в беседе с сайтом «Ридус».

Специалист объяснил подорожание ростом инфляции, увеличением расходов на производство и изменениями курса рубля. Даже если западные бренды возобновят продажи, стоимость популярных моделей вроде Kia Sportage, Hyundai Tucson и Skoda Octavia останется высокой — порядка 4–4,5 милиона рублей, подчеркнул Мосеев.

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