Ил-96 и Ан-148 возвращаются: зачем в России расконсервируют старые самолеты

«Известия»: в России могут вернуть в строй самолеты Ту-204, Ан-148 и Ил-96

Авиакомпании планируют расконсервировать старые самолеты, чтобы поддержать пассажиропоток в 2026 году. Red Wings и другие перевозчики получили десять восстановленных Ту-204-214, Ан-148 и Ил-96 — как для пассажирских, так и для грузовых перевозок, рассказали «Известиям» в «Ростехе».

В 2026-2027 годах авиакомпаниям передадут еще два восстановленных Ту-204. Кроме того, удвоится количество Boeing 747, летающих на регулярных рейсах. Например, «Россия» планирует увеличить свой парк широкофюзеляжных лайнеров с двух до четырех машин, которые достались ей после банкротства «Трансаэро» в 2015-2016 годах, сообщили источники, близкие к ситуации.

Boeing 747 используется на различных маршрутах в зависимости от коммерческой загрузки. В 2025 году они чаще всего отправлялись на Дальний Восток и в Сочи.

Восстановление законсервированных лайнеров — это способ восполнить дефицит авиатехники, сообщил «Известиям» авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.

«Срок, на протяжении которого самолеты могут находиться на хранении, не ограничен, при условии, что все профилактические работы выполняются в строгом соответствии с регламентом», — отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Ранее президент Владимир Путин на «Итогах года» объяснил, что рост цен на авиаперевозки в России связан с нехваткой самолетов. Глава государства подчеркнул, что стране нужны самолеты собственного производства. Путин увидел в ситуации плюсы для России и минусы для иностранных компаний. Она стимулирует российских авиастроителей и вредит репутации зарубежных.