«Идем по графику»: трассу М-12 «Восток» до Тюмени откроют в декабре

Движение по трассе М-12 «Восток» до Тюмени планируется открыть в декабре 2026 года. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал в докладе президенту Владимиру Путину .

«Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках завершения работ.

В 2026 году также ведется расширение трассы М-3 «Украина» до шести полос. Кроме того, в Московской области готовят к вводу Южно-Лыткаринскую автодорогу с привлечением внебюджетных средств.

Хуснуллин подчеркнул, что дорожная отрасль сохраняет темпы. Из-за поздней весны в ряде регионов потеряли месяц, но сроки удалось нагнать. Сейчас ремонт и новое строительство идут по плану.

В июле 2025 года движение по трассе М-12 президент открыл в трех регионах России: Башкирии, Пермском крае и Свердловской области.