Путин открыл движение на уральском участке трассы М-12 «Восток»

Движение открыли сразу в трех регионах России: Башкирии, Пермском крае и Свердловской области.

«Сегодня мы открываем новый автодорожный участок Дюртюли — Ачит протяженностью более 275 километров. Он станет важной частью трассы М‑12 „Восток“. С его введением в строй современные автомагистрали свяжут Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом — столицей Урала», — объявил Путин.

Глава государства добавил, что на протяжении всей дороги нет ни одного светофора, чтобы не мешать высокоскоростному движению. Это позволит почти в два раза сократить путь из Екатеринбурга в Москву.

«Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы „Восток“ — ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока», — добавил Путин.

В конце декабря прошлого года президент России заявил, что участок трассы М-12 «Восток» между Москвой и Казанью оказался востребованным у водителей. Он отметил, что менее чем за год по дороге проехали более 26 миллионов автомобилей и провезли свыше 70 тонн грузов.