Модель китайского автопроизводителя Haval Jolion заняла первое место среди наиболее востребованных автомобилей класса SUV (кроссовер и внедорожник) на российском рынке в 2025 году. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на «Автостат».
По итогам минувшего года число проданных машин составило 65,8 тысячи штук. Второе место досталось белорусской марке Belgee X50, реализованной тиражом 38,3 тысячи единиц.
Четвертую строчку занял еще один представитель семейства Haval — модель M6 с числом покупок в размере 36,1 тысячи единиц. Замыкает пятерку классическая версия автомобиля Lada Niva Legend, объем продаж которой составил 34,3 тысячи экземпляров.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте