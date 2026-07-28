Хватит на меньший километраж, но работать будет: как ездить на гибридах зимой

В условиях российских зим при езде на гибридных автомобилях следует помнить о некоторых нюансах их работы. Об этом 360.ru предупредил автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он пояснил, что запас хода у гибридной батареи в электрорежиме уменьшится: например, машина вместо «летних» 200 километров проедет только 100, однако проблем в эксплуатации возникнуть не должно.

«Ездят, и ничего с ними не происходит. И в Воронеже будет ездить, и в Москве, но с определенными условиями», — сказал Кадаков.

О том, чем отличаются гибриды друг от друга, какой у них расход топлива и есть ли сложности с продажей такой машины, читайте в нашей статье.