Грузовикам закрыли проезд через пункт «Верхний Ларс» из-за непогоды

Международный автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии временно прекратил пропуск большегрузных машин из-за обрушившейся непогоды на соседнюю республику. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

В ведомстве пояснили, что решение приняли с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, которая признала, что не может обеспечить безопасность проезда въехавших в страну фур и грузовиков.

Ограничение вступило в силу в воскресенье, 5 января, в 17:55 и продлится до особого распоряжения, которое появится после нормализации погодных условий. Направляющихся в сторону Грузии водителей призвали учитывать эту информацию при составлении маршрута.

В последний раз пункт пропуска «Верхний Ларс» закрывал дорогу для едущих из России большегрузов 28 декабря 2024 года. Тогда причиной также стало ухудшение погодных условий. При этом ограничение не распространяли на легковые машины.