Грузовикам из Эстонии запретили доставку по России

Ограничение на ввоз товаров в Россию грузовиками из Европы расширили. Правительство распространило запрет на фуры из Эстонии, сообщил ТАСС .

До сих пор грузовикам из Польши и Молдавии запрещалось перевозить товары по территории России. Теперь список стран пополнился Эстонией.

Ограничения ввели в октябре 2022 года. Европейские грузовики не могли возить по стране большинство товаров, кроме часов, бумаги, фармацевтической продукции, алкоголя, кондитерских изделий и некоторых других категорий.

Исключение составляли Калининградская область, некоторые районы Ленинградской, Псковской, Мурманской областей и Карелии. На перевозки в эти регионы запрет не распространялся.

Ранее власти стран Евросоюза запретили продажу путевок в Россию. Туристы вынуждены планировать поездки самостоятельно.