Грузовик протаранил терминал аэропорта Пулково

Грузовой автомобиль повредил здание терминала аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Как сообщили в официальном Telegram-канале компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом Пулково, ДТП произошло по вине водителя спецавтомобиля поставщика бортового питания. Он не рассчитал габариты машины и задел элемент обшивки здания терминала.

В компании отдельно подчеркнули, что речь идет именно о наезде на здание терминала (ротонду), а не на трап, как сообщалось ранее в отдельных публикациях. Пострадавших нет, операционная деятельность аэропорта не нарушена.

В свою очередь Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что проверка уже организована. По данным ведомства, водитель спецавтомобиля АО «Аэромар» допустил повреждение элемента конструкции терминала при движении по территории аэропорта. Последствия происшествия устраняются.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований охраны труда и безопасности движения при эксплуатации объектов аэропортовой инфраструктуры.

Ранее 11 декабря аэропорт Пулково в качестве запасного принял 16 рейсов из Москвы.