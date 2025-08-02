«Гранд Сервис Экспресс» предупредил о задержке 11 поездов в Крым и из него

Следовавшие в Крым и Севастополь, а также с территории полуострова поезда «Гранд Сервис Экспресс» задержались. По данным пресс-службы перевозчика по состоянию на 10:00 субботу, 2 августа, общее число не выехавших вовремя и задержавшихся в пути пассажирских составов составило 11 единиц.

Максимальное время задержки в 6,5 часов оказалось у поезда, следующего по маршруту Мурманск — Севастополь.

На втором месте с опозданием в пять часов состав «Санкт-Петербург — Севастополь» прибыл в пункт назначения в 12:12.

Также по дороге в Крым задержались следующие составы:

№ 092 Москва — Севастополь, отправлением 31.07, задержка три часа;

№ 173 Москва — Евпатория, отправлением 31.07, задержка 2,5 часа;

№ 028 Москва — Симферополь, отправлением 01.08, задержка около одного часа;

№ 179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 31.07, задержка 0,5 часа.

При выезде из Крыма задержка в движении коснулась поездов на следующих маршрутах:

№ 008 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением 01.08, задержка 4,5 часа;

№ 068 Симферополь — Москва, отправлением 01.08, задержка три часа;

№ 426 Симферополь — Кисловодск, отправлением 01.08, задержка два часа;

№ 174 Евпатория — Москва, отправлением 01.08, задержка один час;

№ 092 Севастополь — Москва, отправлением 01.08, введен в график.

«Время задержки поездов в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки», — заявили в пресс-службе перевозчика.

О причинах опоздания задержки составов в пути компания не сообщила.

Добраться до Крыма с утра субботы, 2 августа, пытается и множество автомобилистов. С обеих стороны Крымского моста скопились пробки из более чем двух тысяч машин. По оценке сервиса об оперативной ситуации на переходе, время ожидания проезда составило около трех часов.