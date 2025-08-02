«Гранд Сервис Экспресс» предупредил о задержке 11 поездов в Крым и из него

Фото: РИА «Новости»

Следовавшие в Крым и Севастополь, а также с территории полуострова поезда «Гранд Сервис Экспресс» задержались. По данным пресс-службы перевозчика по состоянию на 10:00 субботу, 2 августа, общее число не выехавших вовремя и задержавшихся в пути пассажирских составов составило 11 единиц.

Максимальное время задержки в 6,5 часов оказалось у поезда, следующего по маршруту Мурманск — Севастополь.

На втором месте с опозданием в пять часов состав «Санкт-Петербург — Севастополь» прибыл в пункт назначения в 12:12.

Также по дороге в Крым задержались следующие составы:

№ 092 Москва — Севастополь, отправлением 31.07, задержка три часа;

№ 173 Москва — Евпатория, отправлением 31.07, задержка 2,5 часа;

№ 028 Москва — Симферополь, отправлением 01.08, задержка около одного часа;

№ 179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 31.07, задержка 0,5 часа.

При выезде из Крыма задержка в движении коснулась поездов на следующих маршрутах:

№ 008 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением 01.08, задержка 4,5 часа;

№ 068 Симферополь — Москва, отправлением 01.08, задержка три часа;

№ 426 Симферополь — Кисловодск, отправлением 01.08, задержка два часа;

№ 174 Евпатория — Москва, отправлением 01.08, задержка один час;

№ 092 Севастополь — Москва, отправлением 01.08, введен в график.

«Время задержки поездов в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки», — заявили в пресс-службе перевозчика.

О причинах опоздания задержки составов в пути компания не сообщила.

Добраться до Крыма с утра субботы, 2 августа, пытается и множество автомобилистов. С обеих стороны Крымского моста скопились пробки из более чем двух тысяч машин. По оценке сервиса об оперативной ситуации на переходе, время ожидания проезда составило около трех часов.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте