Более двух тысяч машин скопилось на Крымском мосту

Более 2,3 тысяч машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского моста

В пробке с обеих сторон Крымского моста к восьми утра в субботу скопилось более 2,3 тысячи машин. Об этом сообщил Telegram-канале об оперативной ситуации на транспортном переходе.

«Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находится 1490 транспортных средств. Время ожидания — до четырех часов», — говорится в сообщении.

Со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр в настоящее время находится 870 транспортных средств. Время ожидания — около трех часов.

Проезд по Крымскому мосту разрешили автобусам, легковым автомобилям, микроавтобусам. Грузовой транспорт следует на полуостров с помощью Керченской паромной переправы или по маршруту через новые территории.

РСТ предложил туристам из-за пробок на Крымском мосту воспользоваться альтернативными маршрутами через открытые сухопутные коридоры в новых регионах.