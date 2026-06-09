Госдума разрешила управлять вездеходами и багги с правами категории B, C и D

Водителям с правами категорий B, C и D можно будет управлять багги и вездеходами категории АII, законопроект приняла Госдума во втором и третьем чтениях. Об этом сообщил ТАСС .

Водитель должен быть не моложе 19 лет и иметь стаж вождения не менее года.

Разрешение распространяется только на арендный транспорт. Его владелец перед поездкой обязан провести инструктаж. Правила заключения и исполнения договоров аренды установит правительство.

К категории АII относится внедорожный транспорт массой до 3,5 тонн, способный перевозить до восьми пассажиров. По действующему закону для управления такими машинами требуется удостоверение тракториста-машиниста.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву обращение, в котором предложил не штрафовать водителей, забывших автодокументы. По его мнению, развитие технологий позволяет проверять их наличие можно по электронным базам.