Госавтоинспекция сможет отказать в регистрации машин, ввезенных для перепродажи

Госавтоинспекция сможет отказывать в постановке на учет машин, которые ввезли в Россию для личного пользования и перепродали в течение года. Такой проект поправок в закон разработали в МВД, сообщили «Известия» со ссылкой источники в правительстве. По мнению правоохранителей, он не позволит недобросовестным продавцам сэкономить на утильсборе.

По данным газеты, проект поправок уже поддержали в правительстве — документ согласован с Минтрансом, Минюстом, Минфином, Минэкономразвития, ФНС, Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Государственно-правовом управлении президента РФ.

По существующим нормам, на машины, ввезенные для личного пользования, утильсбор оплачивается по льготному тарифу: он составляет от 3400 до 5200 рублей. Сбор для автомобилей, ввезенных на продажу, значительно выше: от 300 тысяч до 1,3 миллиона рублей. Это позволяет недобросовестным продавцам ввозить машину якобы для личного пользования, после чего перепродавать. Разработанные поправки призваны остановить эту практику.

Ранее автоэксперт Максим Железняк рассказал, что после повышения утильсбора иномарки могут подорожать на 300 тысяч рублей.