Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей в выходные

Госавтоинспекторы с пятницы по воскресенье проведут массовые и сплошные проверки на дорогах страны. Особое внимание уделят выявлению нетрезвых водителей, сообщили в управлениях ГИБДД в регионах.

Проверки пройдут в ряде российских субъектов, включая Тверскую, Самарскую, Пензенскую, Кировскую и Липецкую области. В ГИБДД призвали граждан сообщать о нетрезвых водителях на дорогах, не оставаясь равнодушными.

Замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан напомнил, что недопустимо садиться за руль в состоянии опьянения.

«Убедительно просим автомобилистов воздержаться от поездок после употребления спиртных напитков и воспользоваться такси, общественным транспортом или услугой „трезвый водитель“», — привели его слова «Известия».

Ранее в Сахалинской области пьяный подросток угнал машину, а затем попытался скрыться от полиции.