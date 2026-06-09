Пьяный подросток пытался скрыться от полиции на угнанной машине в Поронайске

Пьяный подросток в Поронайске Сахалинской области угнал автомобиль и попытался скрыться от полиции. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В полицию обратился 50-летний мужчина с заявлением об угоне. Патрульные сотрудники ГАИ обнаружили похожий на описание автомобиль Toyota Mark II на улице Комсомольской. Полицейские хотели остановить автомобиль, но нарушитель попытался скрыться.

«Установлено, что за рулем угнанного автомобиля находился 17-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Согласно медицинскому заключению, уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 0,897 миллиграмм на литр», — сообщили в телеграм-канале.

По данным ГАИ, ранее подростка уже привлекали за управление машиной в алкогольном опьянении. Юноше грозит уголовная ответственность, в том числе штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

В Шатуре 17-летний юноша не справился с управлением, машина перевернулась в кювет и врезалась в дерево, погибла несовершеннолетняя пассажирка.