Городской общественный транспорт в России станет комфортнее | 360°

Транспорт 07 мая 2024, 20:36 Городской общественный транспорт в России станет комфортнее Путин поручил повысить качество городского общественного транспорта РИА «Новости»

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В России к 2030 году должны увеличить долю городского общественного транспорта со сроком эксплуатации не выше нормативов до 85%. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Распоряжение главы государства включили в документ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

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В указе подчеркнули, что выполнение целевых задач и показателей будет характеризовать достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».

«Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85%», — уточнили в документе.

Путин также поручил правительству скорректировать существующие нацпроекты и представить 11 новых.