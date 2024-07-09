Глава Минпромторга призвал создать отечественный дальнемагистральный самолет

России нужен собственный самолет для дальнемагистральных перевозок. При этом опираться можно на наработки по семейству Ил-96. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью ТАСС .

По его словам, ближне- и среднемагистральные самолеты, такие как SSJ или МС-21, не покрывают примерно 15% перевозок. При этом у России есть Ил-96, который при должной модернизации способен взять на себя эти функции.

«И, несомненно, это самолет, на который мы должны опираться. Уверен, что эту работу мы доведем до конца», — сказал он.

В мае правительство России утвердило план, по которому до 2030 года авиаперевозчики получат 990 самолетов отечественного производства.

В январе председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал постройку за шесть лет более 600 лайнеров, полностью состоящих из российских компонентов.