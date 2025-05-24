ГИБДД объявила сплошные проверки на дорогах в регионах России

Сотрудники Госавтоинспекции проведут на дорогах массовые и сплошные проверки водителей 24 и 25 мая. Об этом сообщили региональные управления ведомства.

Особое внимание уделят владельцам транспортных средств, которые сели за руль в нетрезвом виде. Рейды проведут на дорогах в Смоленской, Кировской, Пензенской, Самарской и Рязанской областей. Аналогичные мероприятия ожидаются в Республике Коми и других российских регионах.

В ГИБДД напомнили об опасности управления транспортным средством в пьяном виде. Оно ставит под угрозу жизнь как самого водителя, так и его пассажиров.

Кроме того, отказ от медицинского освидетельствования влечет за собой лишение водительских прав на срок до двух лет и крупный штраф. А в ряде случаев за это правонарушение водитель может получить уголовный срок.

Ранее в Орехово-Зуеве прошел профилактический рейд по выявлению автомобилей с тонированными стеклами. Нарушителям в течении десяти дней предписали убрать тонировочную пленку и заплатить штраф.