Рейд по проверке тонированных автомобилей прошел в Орехово-Зуеве

Сотрудники Госавтоинспекции Орехово-Зуева организовали профилактический рейд по выявлению автомобилей с тонированными стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям. Прозрачность на месте измеряли специальными приборами.

Светопропускание передних боковых стекол и лобового должно быть по закону не менее семидесяти процентов.

Рейд выявил нарушителей. В основном, это были водители, которых впервые уличили в несоблюдении закона. Инспекторы выписали протоколы. В течении десяти дней нужно было убрать тонировочную пленку и заплатить штраф в размере 500 рублей.

Автолюбителям напомнили, что затемненные стекла создают опасную ситуацию на дорогах. Плохой обзор у водителя может привести к дорожно-транспортным происшествиям, в результате которых зачастую страдают случайные прохожие, пассажиры и другие участники дорожного движения.