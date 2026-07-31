ГИБДД объявила о массовых проверках водителей в первые выходные августа

Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки на российских дорогах в первые выходные августа. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на региональные управления ГИБДД.

Автоинспекторы проверят соблюдение ПДД водителями, а также уделят особое внимание поиску нетрезвых водителей. Проверки пройдут в Красноярском крае, Тверской, Тюменской областях и других регионах страны.

Замначальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан заявил о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. Нетрезвый водитель подвергает опасности себя, своих пассажиров и других участников дорожного движения.

«Убедительно просим очевидцев неадекватного поведения водителей на дороге проявить активную гражданскую позицию и сообщить об увиденном в полицию — это может спасти чью-то жизнь», — сказал офицер.

Ранее в Казани водитель сбил двух мужчин и скрылся с места ДТП.