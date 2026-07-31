В Казани водитель сбил пешеходов и скрылся с места ДТП

В Татарстане автомобилист сбил двух мужчин на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Об этом сообщило издание ЮВТ-24 .

ДТП случилось на участке дороги между поселком Кадышево и развязкой на трассе М-7. В момент столкновения оба мужчины подлетели в воздух, перевернулись и упали на проезжую часть.

В результате один из пешеходов погиб на месте, второго пострадавшего доставили в больницу с различными травмами. Виновник аварии скрылся с места.

Похожее происшествие случилось ранее в Екатеринбурге. Там водитель автомобиля ВАЗ-21102 сбил пешехода, тот получил смертельные травмы. Авария произошла на улице Лучистой, рядом с домом № 24.