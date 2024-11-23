ГАИ проведет массовые проверки водителей по всей стране

Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей в ближайшие выходные. Об этом сообщили «Известия» .

Госавтоинспекторы проведут рейды в Смоленской, Рязанской, Тверской, Самарской, Ульяновской областях, в Республике Алтай и других регионах страны.

По словам замначальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковника полиции Антона Белана, особое внимание при проверках уделят сообщениям о появлении нетрезвых водителей.

Он также призвал россиян сообщать о таких участниках движения в полицию, чтобы последние не успели создать на российских дорогах опасные ситуации на дорогах из-за неадекватного вождения.

Белан напомнил, что по закону, если водитель сел пьяным за руль или отказался пройти медосвидетельствование, его могут лишить прав на срок полтора-два года и оштрафовать на 30 тысяч рублей. Если водитель был лишен прав и все-равно сел за руль, то ему может грозить уголовная ответственность.

Ранее в Удмуртии во время ДТП пострадал подросток. Его пьяный отец управлял машиной, не справился с управлением и слетел в кювет.