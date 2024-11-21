Пьяный водитель устроил в Удмуртии ДТП, в котором пострадал его сын

В Удмуртии по вине пьяного водителя пострадал его 14-летний сын. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По предварительным данным, вчера, 20 ноября, пьяный мужчина сел за руль Lada, также в машине с ним был 14-летний сын.

На дороге Камбарка — Ершовка мужчина потерял управление и слетел с дороги в кювет. В аварии пострадал только подросток, проводится проверка.