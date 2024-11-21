Пьяный водитель устроил в Удмуртии ДТП, в котором пострадал его сын
В Удмуртии по вине пьяного водителя пострадал его 14-летний сын. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
По предварительным данным, вчера, 20 ноября, пьяный мужчина сел за руль Lada, также в машине с ним был 14-летний сын.
На дороге Камбарка — Ершовка мужчина потерял управление и слетел с дороги в кювет. В аварии пострадал только подросток, проводится проверка.
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