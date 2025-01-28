ФТС опровергла массовую рассылку владельцам иномарок для доплаты пошлин

Массовой рассылки владельцам ввезенных в Россию по параллельному импорту иномарок о необходимости доплатить таможенные пошлины не было. Об этом заявила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

В ведомстве отметили, что за время действия параллельного импорта россияне ввезли порядка 815 тысяч автомобилей, из которых доначисление пошлин и налогов провели только по 2510 машинам на сумму 1,3 миллиарда рублей.

В пресс-службе подчеркнули, что факты занижения таможенной стоимости ввозимых машин не носят массового характера и не влекут за собой аннулирование электронных паспортов транспортных средств. Владельцев машин только уведомляют о необходимости погашения задолженности.

Кроме того, таможенники применяют пониженные коэффициенты расчета утилизационного сбора на ввозимые иномарки для личного пользования. Если же владелец привез машину для дальнейшей перепродажи, то ему придется доплатить разницу. В прошлом году таможенники доначислили таким нарушителям 535,9 миллиона рублей.

Госавтоинспекция МВД ранее опровергла появившиеся в СМИ сообщения об аннулировании электронных ПТС на ввезенные в Россию по параллельному импорту иномарки из-за неуплаты утильсбора. В ведомстве подчеркнули, что в профильном федеральном законе эта норма не прописана.