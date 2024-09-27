Форум «Цифровая транспортация — 2024» завершился в Москве

Второй международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация —2024» прошел в Москве 23–24 сентября. Помощь в организации мероприятия оказал Минтранс.

С приветственным словом к гостям форума обратился премьер Михаил Мишустин.

«Экономический рост, реализация социальных проектов, развитие бизнеса, экспортного потенциала государства, укрепление международных связей невозможны без современного транспортно-логистического комплекса», — отметил он.

Кроме того, на мероприятии выступили вице-премьер Виталий Савельев и министр транспорта Роман Старовойт.

На форуме дали старт движению беспилотных грузовиков между Москвой и Санкт-Петербургом. В течение месяца грузы из таких фур будут помечать специальной наклейкой. Кроме того, к этому событию приурочили и выпуск памятных почтовых марок. Также запустили мультимодальные перевозки в рамках создания Национальной цифровой транспортно-логистической платформы.

Всего участниками форума стали более четырех тысяч человек из восьми стран. На нем состоялось 27 пленарных заседаний и сессий и подписали восемь соглашений.

«На форуме мы можем показать все наши достижения, обсудить актуальные вопросы, глубже понять вопросы отрасли и приблизиться к необходимым решениям», — заявил замглавы Минтранса Дмитрий Баканов.

Он особо отметил внимание СМИ к запуску беспилотных грузовиков между двумя столицами.

«Организовать мероприятие такого масштаба — огромный труд, но это того стоило. Мы благодарим всех наших партнеров — без вас форум не состоялся бы. Успех вдохновляет, и в следующем году, уверена, мы сделаем наше мероприятие еще более массовым, еще более полезным», — заявила директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

Кроме того, значительную поддержку в организации форума оказала компания РЖД.

Ранее Минтранс опубликовал видео с движущимися по трассе М-11 беспилотными фурами.