ФАС предложила отменить регулирование сбора за возврат билетов на поезд

Из-за сниженной комиссии за возврат билетов на поезда начались злоупотребления. Для решения проблемы в России предложили разрешить перевозчикам самостоятельно устанавливать плату за отмену брони, без участия государства, сообщила пресс-служба ФАС России.

В пандемию плату за возврат снизили до минимума. В прошлом году количество сданных билетов увеличилось втрое — до 25 миллиона штук. От более чем половины мест отказывались за несколько дней до отъезда.

По информации антимонопольщиков, только 5,9 миллиона билетов выкупались повторно. Большая часть мест оставались пустыми.

ФАС России подготовила проект приказа об отмене ценового регулирования сбора за возврат. Если его одобрят, перевозчики смогут самостоятельно определять размер сбора, но не выше 10% от стоимости билета.

Ранее россиянам напомнили о праве на компенсацию за отложенный авиарейс. Оно распространяется даже на невозвратные билеты.