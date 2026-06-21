Россиянам объяснили, как вернуть деньги за билет при задержке рейса

Доцент Щербаченко: даже невозвратный билет можно вернуть при задержке рейса

Россияне могут вернуть полную стоимость билета при задержке рейса более чем на 30 минут, даже если тариф считался невозвратным. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

«Граждане смогут вернуть даже невозвратные билеты при задержке рейса более чем на 30 минут. Причина задержки рейса не имеет значения при оформлении возврата», — заявил он.

При этом пассажиру вернут тариф, дополнительные сборы, включая топливный и за обеспечение транспортной безопасности, а также деньги за дополнительные услуги, если перевозчик их не оказал.

Щербаченко отметил, что для получения денег понадобится документально подтвердить задержку рейса. Для этого он посоветовал обратиться к представителю авиакомпании или аэропорта и попросить отметку на посадочном талоне либо маршрутной квитанции.

После этого пассажир вправе подать заявление на возврат денег. Форму можно найти на сайте перевозчика или попросить в аэропорту. При подаче документов на месте важно взять подтверждение о приеме заявления.

Ранее, в ночь на 19 июня, российские регионы подверглись массовой атаке беспилотников. На фоне ограничений в аэропортах московского региона задержали или отменили около 444 рейсов.