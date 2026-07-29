FAA потребовало проверить кресла на 453 самолетах Boeing 737 MAX

FAA: в самолетах Boeing 737 MAX во время турбулентности могут оторваться кресла

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что на сотнях самолетов Boeing 737 MAX появились новые проблемы. Пассажирские сиденья могут оторваться при жесткой аварийной посадке или турбулентности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на FAA.

«Федеральное управление гражданской авиации США сообщило <…>, что некоторые узлы пассажирских кресел были неправильно установлены в направляющих. Это означало, что узлы могли отсоединиться от направляющих при повышенной нагрузке, турбулентности или аварийной посадке», – говорится в статье.

В FAA заявили, что, если не устранить проблему, сиденья могут травмировать пассажиров и членов экипажа во время аварийной посадки или заблокировать проход и замедлить эвакуацию. Проверку проведут на 453 самолетах, зарегистрированных в США.

Прошлым летом четыре бортпроводника авиакомпании Alaska Airlines подали в суд на корпорацию Boeing из-за оторвавшейся в полете двери аварийного выхода.