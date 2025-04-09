«Это страшно». В России стали массово возвращать китайские авто

В России увеличилось количество жалоб на качество китайских машин. Гендиректор пермского холдинга Verra Анна Бояршинова заявила на конференции «Россия — Китай», что примерно половине авто некоторых брендов требуется ремонт в первые годы после покупки. Об этом сообщил Telegram-канал «Автопоток» .

«Это огромное количество, это страшно. Плюс очень много возвратов. Мы никогда не испытывали такого», — сказала она.

Практически каждая вторая машина, по словам Бояршиновой, возвращается на гарантийный ремонт. Из-за отсутствия должной экспертизы, документации и обучения специалистам приходится тратить на устранение неполадок слишком много времени и работать в убыток.

Спикер призвала решить проблему на государственном уровне. Она предложила ограничить выход на российских рынок тех китайских компаний, которые не представят стратегию развития.

Китайский автопром заменил ушедшие из России европейские, японские и корейские бренды. Автоэксперты назвали 360.ru типичные неполадки машин из КНР и самые проблемные марки.