«Будем сидеть на берегу, когда проплывет китайское авто». Тарифная война ЕС и США на руку россиянам?

В то время как в США и Европе готовятся к взлету цен на товары из Китая, для россиян ситуация выглядит довольно неплохо. Чем больше китайского импорта в России, тем выше конкуренция и ниже цены. Об этом ведущей 360.ru Анастасии Букреевой заявил эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

По его словам, Евросоюз боится завала китайским импортом, поэтому для КНР остается Россия, куда страна уже активно поставляет те же автомобили.

«А если больше товара пойдет сюда, то что будет? Значит будет конкуренция и снижение цены на эти товары», — отметил Наумов.

Но при этом сами китайские производители частично пострадают из-за ввода таможенных пошлин президентом США Дональдом Трампом. Например, если в США пошлины составят 20% на товары из КНР, то цена вырастет только на 10%. Остальные 10% «съедят производители», понизив цены.

«Китай во многом построил свое могущество на свободной торговле США. Ну, а мы будем сидеть на берегу и наблюдать, пока по реке проплывет доступный китайский автомобиль для российского потребителя», — пояснил эксперт.

Собеседник 360.ru высказался и о подорожании iPhone, которое затронет американцев.

«Для российского пользователя изменится мало что», — заявил Наумов.

Он напомнил, что в основном iPhone в Россию поставляют из Турции и ОАЭ. Тот факт, что эти смартфоны производятся в Китае тоже ничего не изменит.

«Пошлины взимаются, если Китай поставляет их на американский рынок. Это пошлины, закрывающие американский рынок, а не мировой», — резюмировал Наумов.

Ранее США ввели пошлины в размере 104% для Китая.