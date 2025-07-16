Есть свои преимущества. Почему россияне все чаще покупают автомобили в Южной Корее

Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос в июне почти вдвое. С чем это связано и как приобрести машину, рассказал 360.ru автоэксперт Андрей Осипов.

По его словам, страна привлекательна для российских автомобилистов по нескольким причинам: богатый ассортимент, относительно стабильный курс воны, возможность покупать машины напрямую через оставшиеся в России отделения южнокорейского банка, что минимизирует риски, а также специфика законов страны, гарантирующая прозрачную историю машины.

«Там введено уголовное наказание за сокрытие факта дорожно-транспортного происшествия. Плюс также предусмотрена уголовная ответственность за скручивание пробега», — уточнил Осипов.

Желающим купить машину автоэксперт посоветовал воспользоваться сервисом NCar. Он рассказал, что там много разных марок — далеко не только корейских, — но стоит учитывать, что авто адаптировали к местному рынку.

«То есть вместо привычных надписей на английском языке вы можете обнаружить иероглифы. Кроме того, требуется русификация их систем. Но я знаю, что немалое количество компаний сейчас оказывают подобного рода услуги», — добавил Осипов.

В апреле корейский автопроизводитель Kia зарегистрировал в России четыре товарных знака.