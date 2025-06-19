Электромобили России предложили оснастить зелеными номерами. Почему идея неудачна?

Зеленые номера для электромобилей для простоты их идентификации на дороге предложил ввести депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов. В комментарии 360.ru он заявил, что это первый шаг к развитию популярности электрического транспорта в России.

Он подчеркнул, что в дальнейшем владельцы «электричек» могут получить различные льготы в виде бесплатной парковки.

«Введение таких номеров станет сигналом для водителей — выбирайте электромобили и получите дополнительные выгоды», — заявил Хамитов.

Депутат отметил, что это также поможет в развитии инфраструктуры зарядных станций.

Автоэксперт Андрей Осипов в комментарии 360.ru заявил, что зеленые номера никак не повлияют на популярность электромобилей без инфраструктуры и доступных цен.

«За счет утилизационного сбора сделано все, чтобы электромобили не были популярны. Идет ставка на отечественные машины с электрическим двигателем, которые по пальцам одной руки можно пересчитать и они чрезвычайно дороги. Поэтому эта мера не имеет особого смысла», — заявил он.

Осипов добавил, что на сегодняшний день общее количество электроавтомобилей на российских дорогах составляет не более 1% от всех транспортных средств. Поэтому специально для них менять способ производства номеров не имеет никакого смысла.

Зеленые номера на электромобилях в других странах действительно используют. Но как пропуск в закрытые для обычных машин районы, обратил внимание собеседник 360.ru.

«К примеру, в Лондоне, если вы заезжаете в центр города на электромобиле, система не станет с вас автоматически списывать плату. Но говорить о том, что это способствует популяризации электротранспорта, я бы не стал», — признался эксперт.

Осипов отметил, что зеленые номера также помогают властям отслеживать перемещение электромобилей, чтоб понимать, где требуется разместить больше зарядных станций.