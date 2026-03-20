Эксперты UREMONT составили рейтинг самых распространенных поломок у машин в возрасте от 5 до 10 лет

Средний возраст российских частных автомобилей увеличивается, и это влияет на характер поломок. По информации «Автостата», если ранее автомобили чаще всего приезжали на плановое техническое обслуживание, то теперь основная причина обращений — «возрастные» неисправности. Эксперты UREMONT составили рейтинг трех самых распространенных поломок у машин в возрасте от 5 до 10 лет и указали средние цены на их устранение, написал «Ридус» .

Рейтинг основан на данных ИИ-ассистента агрегатора из более чем 10 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Краснодар.

На первом месте — износ элементов подвески, включая замену сайлентблоков и шаровых опор. К пяти-семи годам эксплуатации ресурс резинотехнических элементов заканчивается, что ускоряется из-за качества дорог и климатических условий в стране. Устранить неисправность можно в среднем за 12 500 рублей, сообщил сайт inkazan.ru.

Второе место занимает проблема с системой зажигания — выход из строя катушек и свечей. «В России действительно нет привычки менять свечи вовремя. Про замену масла напоминают везде — на ТО, в рекламе и СМИ. А про свечи как будто стесняются говорить», — говорит директор по работе с партнерами СТО UREMONT Александр Петров. В среднем, устранение проблемы стоит 10 000 рублей.

Замыкает тройку лидеров течь масла. Прокладка клапанной крышки, сальники и патрубки со временем теряют герметичность. Устранить проблему можно в среднем за 7 500 рублей.