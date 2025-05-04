Эксперты назвали стоимость машин из «Форсажа» и «Бумера»

В России можно купить автомобили, как в известных фильмах: «Форсаж», «Бумер», «Такси» и других. Некоторые из них стоят до 35 миллионов рублей, рассказали «РИА Новости» в компании «Авто.ру».

«Появившись в культовых фильмах, некоторые машины стали настоящими звездами и мечтой многих водителей. Между тем некоторые из них есть в продаже на российском рынке, а их цены могут удивить в хорошем смысле», — сообщили в компании.

В продаже есть семь Toyota Supra A80, как у героя из «Форсажа». Цены — от 2,3 до 22 миллионов рублей. Также продаются 108 автомобилей Peugeot 406, как у Даниэля из «Такси», за 100–600 тысяч рублей. BMW 750 E38, знаменитая по фильму «Бумер», тоже есть в продаже — 39 объявлений от 600 тысяч до 2,7 миллиона рублей.

Любителям «Трансформеров» предлагают Chevrolet Camaro за 1,4–8 миллионов рублей, а поклонники Джеймса Бонда могут купить Ford Mondeo из «Казино Рояль» за 350 тысяч — 1,5 миллиона рублей. При этом самой доступной и дорогой машиной одновременно стала ГАЗ-21 «Волга» из фильма «Берегись автомобиля». Машины 1966 года выпуска можно найти по цене от 35 тысяч до 35 миллионов рублей в зависимости от состояния.

Ранее экспортную «Волгу» 1975 года выставили на продажу в Москве. За машину просят 1,29 миллиона рублей.