Экспортную «Волгу» 1975 года выставили на продажу в Москве

В Москве продают легендарную советскую «Волгу» ГАЗ 24 1975 года выпуска с пробегом всего 82 тысячи километров. За машину просят 1,29 миллиона рублей. Об этом сообщает сайт «За рулем».

По словам владельца, авто в отличном состоянии. Его когда-то купили новым через Внешпосылторг СССР, что делает машину особенно интересной для коллекционеров. Это экспортная версия с бензиновым двигателем 2,5 литра мощностью 95 лошадиных сил. В придачу к седану идут ящики с оригинальными советскими запчастями.

Ранее россиян предупредили о росте цен на отечественные и б/у автомобили. Власти намерены уравнять растаможку и отсечь импортные автомобили с рынка, из-за чего оформление транспорта через государства ЕАЭС перестанет быть выгодным.