Эксперт UREMONT Петров отметил, что регулярная мойка автомобиля зимой защитит его от повреждений

В зимний период автомобиль постоянно сталкивается с грязью, солью и реагентами. Некоторые водители считают, что мыть машину зимой не нужно, но это не так. Директор департамента по работе с партнерами СТО «UREMONT» Александр Петров в беседе с радио Sputnik рассказал, почему важно мыть автомобиль зимой.

Эксперт отметил, что проблема не только в эстетике: «На кузове скапливается соль, грязь и химические вещества, при любых взаимодействиях они будут выступать в роли абразива, а значит уже весной придется обратиться за услугой полировки». Мойка автомобиля зимой должна быть регулярной — не реже одного раза в неделю.

Александр Петров рекомендует выбирать дни с «околоплюсовыми» значениями температуры, без ночных заморозков. Если же из-за географических особенностей это невозможно, то можно воспользоваться крытыми боксовыми мойками. При чистке снега следует начинать с рыхлого, который легко удалить без давления на кузов.