Экономист Капустина призвала не ждать резкого снижения цен на отечественные авто в 2026 году

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина сообщила «ФедералПресс» , что ожидать резкого снижения цен на отечественные автомобили в 2026 году не стоит.

По словам эксперта, ценообразование на российские автомобили будет зависеть от множества факторов, включая структурные изменения в производственных цепочках, колебания валютных курсов и адаптацию промышленности к условиям импортозамещения.

Сейчас автопроизводители сталкиваются с удорожанием компонентной базы и ищут альтернативные источники поставок, что влияет на себестоимость продукции. Геополитические и экономические факторы также способствуют росту цен. Валютные риски усиливают неопределенность, так как значительная доля комплектующих закупается за иностранную валюту.

Надежда Капустина отметила, что технологическая модернизация автопрома требует инвестиций в исследования и разработки, что препятствует снижению стоимости автомобилей для потребителя.