Экипаж Boeing прервал взлет из Магадана из-за неисправности двигателя

Инцидент произошел около 06:00 по московскому времени в аэропорту Магадана. Как уточнили в ведомстве, лайнер с регистрационным номером RA-73290 остановил разгон на взлетной полосе, после чего его отбуксировали на стоянку.

Пассажиры рассказали 360.ru, что во время разгона самолета ощущалась нехватка тяги. Одна из находившихся на борту женщин сообщила, что перед остановкой была заметна вспышка, после чего лайнер слегка накренился и задел крылом сугроб, но пилоты сумели своевременно затормозить и не допустить выкатывания за пределы ВПП.

«Пилот вовремя затормозил.То есть, мы просто зацепили крылом сугроб и он остановился», — сказала она.

Другой пассажир отметил, что во время разгона были слышны хлопки, которые, по предварительной версии, могли быть связаны с проблемами с двигателем. Он подчеркнул, что экипаж отреагировал оперативно: спустя несколько секунд самолет был остановлен, а позже отбуксирован.

«Нас отбуксировали до телетрапа. Потом подождали багаж. Теперь ждем резервный борт. Покормили, в гостиницу доставили и разместили без проблем. Обещают завтра вылет на 06:30 по Магадану», — подчеркнул он.

Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала о выкатывании самолета за пределы ВПП, однако в авиакомпании эту информацию опровергли, заявив, что взлет был прекращен на раннем этапе разбега. Никто из находившихся на борту — 338 пассажиров и 15 членов экипажа — не пострадал.

После происшествия аэропорт Магадана временно приостанавливал работу. Проверки по факту инцидента начали Росавиация, транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте. Полет в Москву планируется выполнить резервным самолетом.