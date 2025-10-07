Екатеринбургские подростки затерроризировали водителей и пассажиров трамваев

Екатеринбург может остаться без трамваев из-за регулярно нападающих на водителей общественного транспорта подростков. Как сообщило издание 66.RU , ситуация вышла из-под контроля настолько, что в октябре несовершеннолетний выстрелил в водителя, когда тот вышел из кабины, чтобы его утихомирить.

Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов выпустил обращение на имя начальника городского управления МВД Виктора Позняка с призывом поймать несовершеннолетних хулиганов.

«Если ситуация не изменится, будем вынуждены приостановить движение трамваев», — процитировала редакция письмо вице-мэра.

Мэрия призвала МВД установить патрули в опасных районах и провести с подростками профилактическую работу. В пресс-службе управления журналистам заявили, что реагируют на все сообщения о нарушениях порядка в общественном транспорте, а также уточнили, что рейды по поиску несовершеннолетних хулиганов проводили и продолжат в будущем.

По данным издания E1.RU, группы подростков нападают на трамваи и пассажиров в районе Вторчермет с мая. Сначала подростки просто катались на сцепках вагонов, а когда их начали гонять, стали закидывать трамваи грязью и петардами. Водители и кондукторы массово отказывались выходить на рейсы в опасные районы.

В конце сентября полицейские Наро-Фоминска задержали мужчину, обстрелявшего из пневматического пистолета пассажирский автобус. За оружие он схватился из-за конфликта с водителем. Против задержанного завели уголовное дело о хулиганстве.