В Наро-Фоминске мужчина обстрелял автобус из-за конфликта с водителем

В Наро-Фоминске мужчина открыл стрельбу по автобусу из-за перепалки с водителем. Обошлось без пострадавших. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Конфликт произошел на городской автостанции на улице Курзенкова, в результате чего один из его участников выстрелил несколько раз в стекло общественного транспорта.

Правонарушителем оказался житель Москвы 1986 года рождения. Его доставили в полицейский участок. У нападавшего изъяли пневматический пистолет.

В середине сентября в Улан-Удэ мужчина начал стрелять из окна из пневматики и ранил 13-летнюю школьницу, которая гуляла с собакой.