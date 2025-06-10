Движение в центре Петербурга перекроют из-за ПМЭФ

В Санкт-Петербурге временно изменится график движения из-за ПМЭФ. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации.

«В связи с проведением Петербургского международного экономического форума вводятся временные ограничения движения транспортных средств», — рассказали представители администрации.

С 8 утра 10 июня до 23:59 18 июня проехать будет нельзя по Стартовой улице от Быковской улицы до Внуковской улицы, а также с 8 утра 13 июня до 23:59 18 июня по Домодедовской улице от улице Пилотов до Внуковской улицы и от Внуковской улицы до Домодедовской улицы.

На ряде участков движение автотранспорта ограничат. По улице Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой улицы, Стартовой улицы от улицы Пилотов до Внуковской улицы, Домодедовской улицы от улицы Пилотов до Внуковской улицы и Внуковской улицы полностью запретят остановку с 8 утра 10 июня до 23:59 18 июня.

По Петербургскому шоссе на пересечении с Витебским проспектом, Пулковском шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе и дороге в аэропорт сузят проезжую часть. Ограничения будут действовать с 8 утра 13 июня до 23:59 18 июня.

Двадцать восьмой по счету ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня в КВЦ «Экспофорум». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мероприятие посетит и президент России Владимир Путин. Он выступит 20 июня.