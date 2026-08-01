Движение транспорта в центре Москвы перекроют из-за велогонок

Садовое кольцо закроют для движения транспорта с 15:00 субботы, 1 августа, из-за проведения Ночного велофестиваля и велогонки «Вечернее Садовое кольцо». Об этом столичным водителям напомнила пресс-служба Департамента транспорта города.

Там напомнили, что Садовое кольцо, а также участок Зубовской улицы от проезда Девичьего Поля до Садового кольца останутся недоступны для проезда до 1:00 воскресенья, 2 августа.

Также до 23:59 закрытым останется проезд Девичьего поля от Зубовской улицы до Плющихи.

К уже закрытым для движения центральным улицам с 17:00 добавятся Большая Пироговская от Еланского до Зубовской. На этом участке движения откроют после окончания мероприятия.

«Обращаем внимание, что на некоторых участках временно ограничат движение по одной полосе в каждом направлении и запретят парковку. А к ряду городских объектов временно нельзя подъехать со стороны Садового кольца», — добавили в пресс-службе.

Водителям предложили выстраивать маршруты с учетом временных ограничений или пересесть на метро.

В конце прошлой недели движение транспорта ограничивали на нескольких улицах, прилегающих к спортивному комплексу «Лужники» в московском районе Хамовники. В пресс-службе столичной мэрии объяснили запрет проезда проведение концертов.