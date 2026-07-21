На выходных временно ограничат движение вокруг «Лужников» из-за концерта

В выходные вечером в Хамовниках временно запретят движение транспорта по нескольким улицам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы .

В спорткомплексе «Лужники» вечером 25 и 26 июля пройдут концерты. С 20:00 и до их завершения ограничат движение на участках Проектируемого проезда № 2309, улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой. С 08:00 до конца мероприятия перекроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

Также оба дня с 00:01 до окончания мероприятия на всех участках ограничений нельзя будет парковаться.

Аналогичные меры вводили в окрестностях стадиона 20 июня. Тогда в «Лужниках» также проходил концерт.