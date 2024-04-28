Движение поездов от двух вокзалов Москвы восстановили после сбоя | 360°

Транспорт 28 апреля 2024, 17:12 Движение поездов от двух вокзалов Москвы восстановили после сбоя МЖД: движение поездов от Белорусского и Савеловского вокзалов восстановили РИА «Новости»

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Технический сбой стал причиной снижения скорости железнодорожных составов на Белорусском и Савеловском направлениях внутри Москвы. Это сказалось на графике пригородных электричек, а также МЦД-1 и МЦД-4, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Перевозчик уточнил, что задержка произошла на перегонах Москва-Бутырская — Москва-Смоленская — Фили, Москва-Товарная-Смоленская — Москва-Пассажирская-Смоленская.

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Сейчас движение на этих участках восстановили. Также железнодорожники приняли меры для сокращения опоздания задержавшихся поездов.

Пассажиров подмосковных электричек предупредили о майском изменении расписания составов, курсирующих по Ярославскому направлению.

В связи с ремонтом перегона между станциями Коромыслово — Козьмодемьянск из Москвы временно перестанут ходить поезда в Александров, Болшево, Пушкино, Мытищи и Сергиев-Посад.

Московская железная дорога принесла извинения пассажирам и попросила с пониманием отнестись к необходимости ремонта.