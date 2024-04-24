Расписание поездов Ярославского направления МЖД изменится в мае | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 13:08 Расписание поездов Ярославского направления МЖД изменится в мае МЖД

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Расписание ряда поездов, курсирующих по Московской области, изменится в мае. Соответствующее решение было принято из-за проведения капитального ремонта пути на перегоне Коромыслово — Козьмодемьянск Ярославского направления МЖД.

Во время проведения ремонтных работ изменения коснутся расписания пригородных поездов. Так, некоторые электропоезда изменят время отправления и прибытия, а также количество остановок по пути следования. Кроме того, некоторые электрички будут ходить по укороченному маршруту.

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Ряд поездов, которые курсируют между Москвой и станциями Александров, Болшево, Пушкино, Мытищи и Сергиев Посад, временно исключат из расписания.

Представители МЖД просят жителей и гостей Подмосковья с пониманием отнестись к ремонтным работам и изменениям в расписании поездов. Кроме того, гражданам рекомендуют заранее ознакомиться с графиком движения. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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