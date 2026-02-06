Движение поездов на МЦД-2 начали вводить в график

На МЦД-2 движение поездов вводится в график. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

«На данный момент задерживаются несколько поездов из-за ранее произошедшей остановки состава по техническим причинам на станции Пенягино», — заявили в ЦППК.

Поезд уже убрали с путей вспомогательным локомотивом. Совместно с Московской железной дорогой ЦППК принимает меры для сокращения опозданий электричек.

Утром 6 февраля пресс-служба МЖД сообщила о нарушении графика движения поездов на МЦД-2 из-за остановки состава на перегоне Павшино — Тушино. Железнодорожники организовали реверсивное движение по одному пути.