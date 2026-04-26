Движение поездов между Севастополем и станцией Инкерман-1 возобновили

Приостановленное на несколько часов движение поездов на участке Севастополь — Инкерман-1 возобновили в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба «Южной пригородной пассажирской компании».

Там подчеркнули, что с актуальным расписанием движения составов пассажиры могут ознакомиться в железнодорожных кассах, на сайте компании, а также в приложении «В путь — билеты на электрички».

О приостановке поездов на участке Севастополь — Инкерман-1 в воскресенье, 26 апреля, сообщила Южная транспортная прокуратура. В ведомстве пояснили, что причиной стало повреждение контактной сети обломками сбитого беспилотника.

В пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» добавили, что из-за неполадки на час задержалось движение состава Москва — Севастополь. Пассажиров поезда Санкт-Петербург — Севастополь высадили на станции Инкерман и довезли до места назначения на автобусах.