Движение по всем направлениям. Зачем нужен новый утильсбор

С октября в России планируют поднять ставку утилизационного сбора на легковые автомобили — предполагается, что она вырастет на 70-80%. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота на стриме с ведущим 360.ru Дмитрием Степанищевым назвал главную задачу утильсбора.

«Вновь введенные правила взимания утилизационного сбора — комплекс мер, движение по всем направлениям сразу. Главная задача утильсбора состоит в том, чтобы сделать автомобили, сборка которых не локализована на территории России, более дорогими для потребителя», — подчеркнул он.

Бархота добавил, что более дорогие автомобили теряют конкурентоспособность. А потребитель при наличии альтернативы все же будет стремиться к некоторому соответствию цены — качества.

Если автомобиль начинает стоить, как квартира, хотя никаких особых технологических новаций в нем нет, естественно, потребитель отказывается. И производитель в ответ на это, по идее, по мысли правительства, Минпромторга, должен локализовать производство этой марки автомобиля в России», — заключил собеседник 360.ru.

Проект постановления правительства предполагает, что для импортируемых в Россию авто с двигателями от одного до двух литров ставку утильсбора хотят повысить с нынешних 300 600 рублей до 556 тысяч. Для более мощных машин она будет еще выше.